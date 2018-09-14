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Неизвестные ударили ножом 38-летнего ростовчанина

Неизвестные ударили ножом 38-летнего ростовчанина
В Ростове группа неизвестных напала с ножом на 38-летнего мужчину. Происшествие случилось вечером 15 сентября на улице Оганова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, Андрей И. возвращался домой как вдруг на него напали неизвестные. Один из грабителей потребовал отдать все ценные вещи, мужчина отказался. Тогда злоумышленник достал нож и несколько раз ударил ростовчанина. Андрей упал, а хулиганы сбежали. Похожие, увидев мужчину в крови, вызвали скорую помощь.

С множественными ранениями брюшной полости его доставили в БСМП. Его состояние расценивается как тяжелое.

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