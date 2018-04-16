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Неизвестные битой избили 20-летнего парня в Ростове-на-Дону

Неизвестные битой избили 20-летнего парня в Ростове-на-Дону
Неизвестные битой избили 20-летнего Александра М. в донской столице. Нападение на парня случилось 16 апреля на улице Еременко. Об этом сообщает DonDay.ru.

В тот вечер ростовчанин немного выпил. По пути домой Александр решил присесть на скамью и немного отдохнуть. В этот момент мимо проходила компания молодых людей. Неизвестные начали задирать парня, завязался скандал. После словесной перепалки хулиганы набросились на Александра с кулаками. У кого-то из дебоширов была с собой бита, которую он и пустил в ход. От ударов парень ненадолго потерял сознание. Придя в себя, он вызвал скорую помощь и полицию.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. У Александра диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

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