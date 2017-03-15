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Недоброжелатель поджог летнюю кухню среди ночи в Ростовской области

Недоброжелатель поджог летнюю кухню среди ночи в Ростовской области

Летнюю кухню подожгли среди ночи в Ростовской области. Пожар случился в поселке Каменоломни Октябрьского района 16 марта.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, около половины четвертого ночи неизвестный недоброжелатель поджог летнюю кухню на улице 40-летия Октября, 2. Проснувшиеся жильцы вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали двух человек, которые не могли выбраться самостоятельно. Пожар полностью потушили в 03:57.

В тушении принимали участие пять человек и две пожарные машины.

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