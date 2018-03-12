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Найденные человеческие останки в Ростовской области могут принадлежать пропавшей женщине

Найденные человеческие останки в Ростовской области могут принадлежать пропавшей женщине

На минувших выходных в Новочеркасске на улице Флерова были обнаружены человеческие кости и череп. Предположительно, останки принадлежат исчезнувшей ранее 70-летней местной жительнице.

В Следственном управлении СК РФ по Ростовской области сообщили, что в настоящее время назначено проведение экспертных исследований.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, что до сих пор не найдена 70-летняя местная жительница Валентина Чернова. Женщина пропала 26 декабря 2017 года. Она отправилась из Новочеркасска в станицу Грушевскую, где она прописана, чтобы получить пенсию. Но до пункта назначения пенсионерка так и не добралась. До сих пор о том, где находится женщина, ничего неизвестно.

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