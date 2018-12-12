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Насильник из Лисок мог сбежать в Ростовскую область

Насильник из Лисок мог сбежать в Ростовскую область
Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 33-летней жительницы Лисок, может скрываться на Дону. Ранее 44-летний Вячеслав Мигитин жил в Ростовской области, поэтому есть все основания полагать, что он бежал именно сюда.

Злоумышленник может представляться Вячеславом Павловичем Карцевым или же другим выдуманным именем.
- Правоохранители предполагают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в СУ СК по Воронежской области.

По версии следствия, 10 декабря Вячеслав напал на женщину в городе Лиски. Угрожая ножом, он заставил её удовлетворить его орально, а затем вступить с ним в половой контакт.

После гадкого преступления он жестоко избил свою жертву и скрылся. В отношении преступника Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Злоумышленник объявлен в розыск.

На вид Мигитину - 40-45 лет. Рост - около 165 сантиметров, телосложение худощавое. Во время совершения преступления он был одет в чёрную куртку с вертикальными светоотражающими вставками на рукавах, чёрную шапку с подворотом, чёрные джинсы с широкими штанинами и чёрные ботинки.

Тех, кто видел разыскиваемого, просят позвонить по телефону: 02.

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