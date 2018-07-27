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«Нашей машине перегородили дорогу. Неизвестные начали обстрел»: водитель убитого в ЦАР ростовчанина рассказал о трагедии

«Нашей машине перегородили дорогу. Неизвестные начали обстрел»: водитель убитого в ЦАР ростовчанина рассказал о трагедии
Водитель ростовчанина Александра Расторгуева рассказал о трагической гибели журналистов. По словам мужчины, в тот день режиссер с коллегами ехали на встречу со своим помощником в Центральной африканской республике. В ЦАР съемочную группу должен был встретить фиксер - консультант, который помогает в организации съемок.

Так, по пути, в нескольких сот километрах к северо-востоку от Столицы Банги автомобилю с россиянами неизвестные перегородили дорогу. Водитель, не понимая, что происходит остановился. Через несколько секунд после остановки из кустов выбежали несколько мужчин и открыли по машине огонь.

Трое журналистов погибли на месте. Водителю чудом удалось уцелеть и сбежать с места трагедии. После этого мужчина вышел на связь с мэром города Сибута Анри Депеле и дал показания. Градоначальник передал слова выжившего российским журналистам.

В России уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, о гибели троих журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Джемаля Орхана стало известно 31 июля. Команда отправилась в Центральную Африку снимать фильм о о ЧВК Вагнера.

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