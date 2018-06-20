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Наркотики в упаковках с кетчупом хотели передать в СИЗО Ростова-на-Дону

Наркотики в упаковках с кетчупом хотели передать в СИЗО Ростова-на-Дону
В СИЗО донской столицы пытались передать наркотики в упаковках с кетчупом. Происшествие случилось в следственном изоляторе № 5.

По информации пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области, пакеты с продуктами принесла одна из посетительниц. В них лежали упаковки с кетчупом, куда она спрятала наркотики.

- Во время личного досмотра у женщины обнаружили еще три пакетика с наркотическим веществом. Нарушительницу и двоих сопровождающих ее горожан передали полиции, - добавили в ведомстве.

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