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Наркоман ударил ножом своего знакомого в ходе драки на Западном в Ростове

Наркоман ударил ножом своего знакомого в ходе драки на Западном в Ростове
Днем 6 марта два наркомана устроили потасовку на глазах у прохожих. Инцидент произошел около 16 часов на проспекте Стачки, в районе дома № 251.

Конфликт между молодыми людьми начался на улице. Когда словесные аргументы закончились, один из дебоширов достал нож и ударил им в шею своего знакомого. Случайные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Приехавшие медики обработали рану пострадавшего. После оказанной помощи его, скорее всего, отпустят. Зачинщика драки доставили в отделение полиции для выяснений всех обстоятельств произошедшего.

При этом драка парней побудила жителей города на необоснованные слухи о двух раненых девушках.

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