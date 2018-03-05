Наркоман ударил ножом своего знакомого в ходе драки на Западном в Ростове



Днем 6 марта два наркомана устроили потасовку на глазах у прохожих. Инцидент произошел около 16 часов на проспекте Стачки, в районе дома № 251.



Конфликт между молодыми людьми начался на улице. Когда словесные аргументы закончились, один из дебоширов достал нож и ударил им в шею своего знакомого. Случайные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и полицию.



Приехавшие медики обработали рану пострадавшего. После оказанной помощи его, скорее всего, отпустят. Зачинщика драки доставили в отделение полиции для выяснений всех обстоятельств произошедшего.



При этом драка парней побудила жителей города на необоснованные слухи о двух раненых девушках.