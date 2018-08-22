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Налетчик ограбил жительницу Шахт в её квартире

Налетчик ограбил жительницу Шахт в её квартире
Жительницу Шахт ограбили в собственной квартире.

Ночью 23 августа женщина увидела в квартире силуэт мужчины. Грабитель незаметно пробрался в квартиру и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Испуганная хозяйка отдала всё что было. Добычей налётчика стала тысяча рублей. Придя в себя, шахтинка позвонила в полицию и описала внешность злоумышленника. Грабителя задержали в этот же день.
- Им оказался 23-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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