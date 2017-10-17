Авторизация

Регистрация


  • USD 57.57
  • EUR 67.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Налётчик ограбил отделение Сбербанка в Аксае

Налётчик ограбил отделение Сбербанка в Аксае
Налётчик ограбил отделение Сбербанка в Аксае. ЧП произошло в финансовом учреждении, расположенном на улице Садовой.

Днём 20 октября в помещение вошёл мужчина в медицинской маске. По предварительным данным, угрожая предметом похожим на оружие, он потребовал отдать ему деньги. Перепуганная сотрудница отдала ему денежные средства, после чего злоумышленник скрылся.
- В настоящее время ведётся розыск преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - проводятся оперативные мероприятия.

Добавим, что накануне в станице Селивановской Милютинского района неизвестные распилили банкомат Сбербанка бензопилой и украли оттуда деньги.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.