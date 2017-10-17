Налётчик ограбил отделение Сбербанка в Аксае



Налётчик ограбил отделение Сбербанка в Аксае. ЧП произошло в финансовом учреждении, расположенном на улице Садовой.



Днём 20 октября в помещение вошёл мужчина в медицинской маске. По предварительным данным, угрожая предметом похожим на оружие, он потребовал отдать ему деньги. Перепуганная сотрудница отдала ему денежные средства, после чего злоумышленник скрылся.

- В настоящее время ведётся розыск преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - проводятся оперативные мероприятия.



Добавим, что накануне в станице Селивановской Милютинского района неизвестные распилили банкомат Сбербанка бензопилой и украли оттуда деньги.