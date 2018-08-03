Налётчик ограбил офис микрозаймов в Ростове
В Ростове на улице Добровольского произошло ограбление офиса микрозаймов. 7 августа около 13 часов неизвестный вошёл в помещение и стал угрожать сотрудникам расправой, требуя деньги.
Работники финансового учреждения не стали сопротивляться и отдали налётчику наличку. Получив деньги, злоумышленник сбежал с места преступления.
- Сумма похищенных средств в настоящее время уточняется, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Сейчас ведётся розыск подозреваемого в ограблении. Известно, что налётчик не был вооружен.