Нахичеванский рынок в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки



В Ростове-на-Дону Нахичеванский рынок эвакуировали из-за оставленной сумки. ЧП случилось 2 октября около 13.00. На место происшествия выезжали все экстренные службы города.



Сотрудники полиции и ОМОНа вывели всех людей на улицу и оцепили рынок. Продавцы не хотели уходить далеко — они стояли за оградой рынка и ждали результатов работы спецслужб.



- Специалисты вместе со служебными собаками проверили подозрительную сумку, - заверили в УМВД по Ростовской области. – Ничего опасного для граждан обнаружено не было.



Возможно, сумку оставил кто-то из покупателей. Когда операция закончилась, все продавцы вернулись на рабочие места.