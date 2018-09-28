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Нахичеванский рынок в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки

Нахичеванский рынок в Ростове эвакуировали из-за бесхозной сумки
В Ростове-на-Дону Нахичеванский рынок эвакуировали из-за оставленной сумки. ЧП случилось 2 октября около 13.00. На место происшествия выезжали все экстренные службы города.

Сотрудники полиции и ОМОНа вывели всех людей на улицу и оцепили рынок. Продавцы не хотели уходить далеко — они стояли за оградой рынка и ждали результатов работы спецслужб.

- Специалисты вместе со служебными собаками проверили подозрительную сумку, - заверили в УМВД по Ростовской области. – Ничего опасного для граждан обнаружено не было.

Возможно, сумку оставил кто-то из покупателей. Когда операция закончилась, все продавцы вернулись на рабочие места.

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