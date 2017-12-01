Начальника строительного объекта, на котором погиб рабочий, осудили на 120 тысяч рублей в Ростове



Начальника строительного объекта, на котором погиб рабочий, осудили на 120 тысяч рублей в Ростове. Бригадир признан виновным в нарушении техники безопасности.



По материалам дела, 3 июля 2017 года на улице Орбитальной на шестом этаже строящегося дома рабочий выполнял монтажные работы по установке металлопластиковых изделий. В итоге он потерял равновесие и сорвался в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте.



- Подсудимый признан виновным и приговорен к штрафу в размере 120 тысяч рублей, - сообщает заместитель прокурора Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Александр Коростылев.