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Начальника строительного объекта, на котором погиб рабочий, осудили на 120 тысяч рублей в Ростове

Начальника строительного объекта, на котором погиб рабочий, осудили на 120 тысяч рублей в Ростове
Начальника строительного объекта, на котором погиб рабочий, осудили на 120 тысяч рублей в Ростове. Бригадир признан виновным в нарушении техники безопасности.

По материалам дела, 3 июля 2017 года на улице Орбитальной на шестом этаже строящегося дома рабочий выполнял монтажные работы по установке металлопластиковых изделий. В итоге он потерял равновесие и сорвался в шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Подсудимый признан виновным и приговорен к штрафу в размере 120 тысяч рублей, - сообщает заместитель прокурора Ворошиловского района города Ростова-на-Дону Александр Коростылев.

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