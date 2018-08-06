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Начальник отделения ГИБДД Донецка попал в ДТП на трассе в Ростовской области

Начальник отделения ГИБДД Донецка попал в ДТП на трассе в Ростовской области
Фото: http://www.gazetapik.ru
В результате ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Ростовской области пострадал начальник отделения ГИБДД города Донецка. 36-летний Юрий Нестеренко на своей «Тойоте» ехал на работу.

Авария произошла 8 августа около 7.30. По предварительным данным, 34-летний водитель «Хендай Акцент» ехал из Донецка. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Камри».
- В результате аварии пострадали оба водителя. Они доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Добавим, что Юрий Нестеренко был назначен начальником отделения ГИБДД Донецка две недели назад. Когда произошло ДТП, он ехал из Каменска на работу в Донецк.

Начальник отделения ГИБДД Донецка попал в ДТП на трассе в Ростовской области
Фото: http://donetsk-dr.ru/

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