Начальник отделения ГИБДД Донецка попал в ДТП на трассе в Ростовской области



Фото: http://www.gazetapik.ru

В результате ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в Ростовской области пострадал начальник отделения ГИБДД города Донецка. 36-летний Юрий Нестеренко на своей «Тойоте» ехал на работу.



Авария произошла 8 августа около 7.30. По предварительным данным, 34-летний водитель «Хендай Акцент» ехал из Донецка. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Камри».

- В результате аварии пострадали оба водителя. Они доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Добавим, что Юрий Нестеренко был назначен начальником отделения ГИБДД Донецка две недели назад. Когда произошло ДТП, он ехал из Каменска на работу в Донецк.





Фото: http://donetsk-dr.ru/