На Зоологической в Ростове после столкновения двух иномарок образовался дорожный затор





На улице Зоологической в Ростове-на-Дону после столкновения двух иномарок образовался дорожный затор. ДТП случилось утром 5 апреля в Советском районе донской столицы.



Очевидцы утверждают, что в аварии никто не пострадал, а машины-участники происшествия получили механические повреждения различного характера.



При этом, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на этом участке трассы не превышает семи километров в час.