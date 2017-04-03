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На Зоологической в Ростове после столкновения двух иномарок образовался дорожный затор

На Зоологической в Ростове после столкновения двух иномарок образовался дорожный затор

На улице Зоологической в Ростове-на-Дону после столкновения двух иномарок образовался дорожный затор. ДТП случилось утром 5 апреля в Советском районе донской столицы.

Очевидцы утверждают, что в аварии никто не пострадал, а машины-участники происшествия получили механические повреждения различного характера.

При этом, по информации сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения на этом участке трассы не превышает семи километров в час.

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