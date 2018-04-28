Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На женщину в Ростовской области напала стая собак

На женщину в Ростовской области напала стая собак
Свора собак покусала жительницу Ростовской области. ЧП произошло в Таганроге на улице Сызрановой ночью 29 апреля.

Как сообщает Donday.ru, 40-летняя женщина шла после работы домой. На пустыре Веру окружила стая бродячих псов. Одна из собак набросилась на местную жительницу и повалила на землю. Таганроженка попыталась отбиться от разъяренного животного, но не смогла. Пес искусал ей руки и часть спины. От болевого шока пострадавшая лишилась чувств. Случившееся могло обернуться трагедией. Однако Веру спас проезжавший мимо мужчина. Он вышел из авто и отогнал животных. Таганрожец отвез женщину в городскую больницу.

По словам источника, медики обработали раны пострадавшей, от госпитализации она отказалась и отправилась домой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.