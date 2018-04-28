На женщину в Ростовской области напала стая собак



Свора собак покусала жительницу Ростовской области. ЧП произошло в Таганроге на улице Сызрановой ночью 29 апреля.



Как сообщает Donday.ru, 40-летняя женщина шла после работы домой. На пустыре Веру окружила стая бродячих псов. Одна из собак набросилась на местную жительницу и повалила на землю. Таганроженка попыталась отбиться от разъяренного животного, но не смогла. Пес искусал ей руки и часть спины. От болевого шока пострадавшая лишилась чувств. Случившееся могло обернуться трагедией. Однако Веру спас проезжавший мимо мужчина. Он вышел из авто и отогнал животных. Таганрожец отвез женщину в городскую больницу.



По словам источника, медики обработали раны пострадавшей, от госпитализации она отказалась и отправилась домой.