На женщину, убившую любовницу мужа в Ростовской области, завели уголовное дело



На 50-летнюю женщину, зарезавшую любовницу мужа, завели уголовное дело по статье «Убийство».



Как стало известно Rostov.ru, вечером 13 октября 39-летний мужчина, его супруга и 43-летняя любовница вместе выпивали в доме, расположенном в садоводческом товариществе «Металлург» под Таганрогом. В разгар застолья между женщинами произошла ссора. Одна из них схватила нож и несколько раз ударила им соперницу по лицу и телу. Затем она нанесла несколько ударов своему супругу.



От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован.



Также известно, что с законной женой пострадавший мужчина не жил вместе на протяжении длительного времени.



Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая находится под стражей. Выясняются все обстоятельства случившегося.