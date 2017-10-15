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На женщину, убившую любовницу мужа в Ростовской области, завели уголовное дело

На женщину, убившую любовницу мужа в Ростовской области, завели уголовное дело
На 50-летнюю женщину, зарезавшую любовницу мужа, завели уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Rostov.ru, вечером 13 октября 39-летний мужчина, его супруга и 43-летняя любовница вместе выпивали в доме, расположенном в садоводческом товариществе «Металлург» под Таганрогом. В разгар застолья между женщинами произошла ссора. Одна из них схватила нож и несколько раз ударила им соперницу по лицу и телу. Затем она нанесла несколько ударов своему супругу.

От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Также известно, что с законной женой пострадавший мужчина не жил вместе на протяжении длительного времени.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая находится под стражей. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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