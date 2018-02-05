Авторизация

Регистрация


  • USD 57.22
  • EUR 70.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На железнодорожном переезде обнаружили машину пропавшего ростовчанина со следами крови

На железнодорожном переезде обнаружили машину пропавшего ростовчанина со следами крови

В Ростове на железнодорожном переезде на улице Привокзальной обнаружили автомобиль «Инфинити FX 35», на котором уехал пропавший накануне ростовчанин.

Машину нашли утром 6 февраля, но мужчины в иномарке не было. При этом стекло водительской двери было разбито, а в салоне обнаружены следы крови. Это дает основание предполагать, что в отношении владельца дорогостоящего автомобиля было совершено преступление.

Как сообщалось ранее, в Ростове пропал 41-летний местный житель. 5 февраля около 22 часов Александр Корнев уехал из дома на улице Сормовской. С тех пор о нём ничего не известно.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится мужчина, просят сообщить в полицию по телефону: 8 (863) 249-11-11 или по каналу «02».

На железнодорожном переезде обнаружили машину пропавшего ростовчанина со следами крови

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.