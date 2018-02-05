На железнодорожном переезде обнаружили машину пропавшего ростовчанина со следами крови





В Ростове на железнодорожном переезде на улице Привокзальной обнаружили автомобиль «Инфинити FX 35», на котором уехал пропавший накануне ростовчанин.



Машину нашли утром 6 февраля, но мужчины в иномарке не было. При этом стекло водительской двери было разбито, а в салоне обнаружены следы крови. Это дает основание предполагать, что в отношении владельца дорогостоящего автомобиля было совершено преступление.



Как сообщалось ранее, в Ростове пропал 41-летний местный житель. 5 февраля около 22 часов Александр Корнев уехал из дома на улице Сормовской. С тех пор о нём ничего не известно.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится мужчина, просят сообщить в полицию по телефону: 8 (863) 249-11-11 или по каналу «02».



