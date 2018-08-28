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На ж/д вокзале в Ростове пьяная пассажирка поезда напала на полицейского

На ж/д вокзале в Ростове пьяная пассажирка поезда напала на полицейского
Фото: News.sputnik.ru

Путешествие по стране обернулось для 31-летней жительницы Магаданской области уголовным делом. Девушка направлялась из Пятигорска в Тынду, однако путешествие пришлось прервать.

26 августа пассажирка поезда № 97 Кисловодск - Тында вместе со своим приятелем весело проводили время в дороге. Молодые люди выпивали и веселились, но вскоре стали мешать остальным пассажирам. Получив замечания, друзья прямо в вагоне устроили пьяный дебош.

Когда поезд прибыл на станцию Ростов-Главный около часа ночи, здесь их уже ждали полицейские. Правоохранители попросили пару пройти в дежурную часть, чтобы составить административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Молодые люди проследовали за стражами порядка, но как только они оказались на перроне, девушка сзади ударила полицейского кулаком по голове.
- Преступные действия женщины были пресечены другими сотрудниками полиции, - рассказала и.о. помощника руководителя Южного СУT СК России Нелли Аверкова. – В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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