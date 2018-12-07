На ж/д станции в Ростовской области нашли мёртвого мужчину
Фото: Metroblog.ru
В Ростовской области на остановочном пункте Вареновка в Неклиновском районе обнаружили мёртвого мужчину. Труп нашли 10 декабря.
Личность умершего была установлена в тот же день. Им оказался 65-летний местный житель. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в Южном следственном управлении СКР на транспорте.
Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Проводится проверка.