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На ж/д станции в Ростовской области нашли мёртвого мужчину

На ж/д станции в Ростовской области нашли мёртвого мужчину
Фото: Metroblog.ru

В Ростовской области на остановочном пункте Вареновка в Неклиновском районе обнаружили мёртвого мужчину. Труп нашли 10 декабря.

Личность умершего была установлена в тот же день. Им оказался 65-летний местный житель. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в Южном следственном управлении СКР на транспорте.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Проводится проверка.

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