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На Зеленом острове в Ростове остались десятки пустых машин, отрезанных от берега

На Зеленом острове в Ростове остались десятки пустых машин, отрезанных от берега
Из-за обвалившегося понтонного моста десятки машин оказались брошенными на Зеленом острове.

Как сообщил источник Rostov.ru, люди, которых 4 ноября эвакуировали с Зеленого острова, не могут забрать оттуда свои машины. Мост был единственным средством связи между островом и берегом. Сейчас же Зеленый полностью отрезан от «большой земли». Ростовчане пока не могут решить, как же им забрать свои авто: будет организован водный транспорт для их переправы или людям придется ждать появления нового моста.

Помимо этого, стала известна причина обрушения конструкции. Она просела из-за того, что по мосту проехал автомобиль с тяжелым грузом. Два пролета стали уходить под воду, пока не затонули. Судя по всему, мост требовал ремонта, но власти города не обращали на это внимание. К счастью, большегруз успел пересечь мост прежде, чем тот стал тонуть.

Напомним, 4 ноября обвалился и затонул понтонный мост через Дон. Спасатели эвакуировали более 300 человек. Пострадавших нет.

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