На заправке в Батайске загорелся грузовик: видео



Рядом с заправочной станцией в Батайске загорелся «МАЗ». ЧП произошло 7 ноября около 7 часов возле дома № 272 на улице Максима Горького.



Площадь пожара составила пять квадратных метров. Сначала из машины начал валить черный дым, затем огонь охватил кабину грузовика и передние колеса.

Для тушения привлекались пять человек и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Спасателям удалось спасти одного человека. Во время пожара никто не пострадал.



Причина возгорания сейчас устанавливается.



