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На заправке в Батайске загорелся грузовик: видео

На заправке в Батайске загорелся грузовик: видео
Рядом с заправочной станцией в Батайске загорелся «МАЗ». ЧП произошло 7 ноября около 7 часов возле дома № 272 на улице Максима Горького.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Сначала из машины начал валить черный дым, затем огонь охватил кабину грузовика и передние колеса.
Для тушения привлекались пять человек и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасателям удалось спасти одного человека. Во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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