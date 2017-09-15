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На Западном в Ростове столкнулись маршрутка и «БМВ», пострадал пассажир микроавтобуса

На Западном в Ростове столкнулись маршрутка и «БМВ», пострадал пассажир микроавтобуса
В Ростове в Западном жилом массиве столкнулись маршрутка и «БМВ». ДТП произошло 18 сентября около 14.30 на улице Еременко.

В районе дома № 97, по предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не уступил дорогу «БМВ». В результате столкновения легковой автомобиль врезался в столб.
- В аварии пострадал 30-летний пассажир общественного транспорта, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - С травмами он был доставлен в больницу.

39-летний водитель «БМВ» не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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