На Западном в Ростове столкнулись маршрутка и «БМВ», пострадал пассажир микроавтобуса



В Ростове в Западном жилом массиве столкнулись маршрутка и «БМВ». ДТП произошло 18 сентября около 14.30 на улице Еременко.



В районе дома № 97, по предварительным данным, 58-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не уступил дорогу «БМВ». В результате столкновения легковой автомобиль врезался в столб.

- В аварии пострадал 30-летний пассажир общественного транспорта, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - С травмами он был доставлен в больницу.



39-летний водитель «БМВ» не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.