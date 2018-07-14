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На Западном в Ростове маршрутка врезалась в автобус

На Западном в Ростове маршрутка врезалась в автобус
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля около 8 часов утра на проспекте Стачки.

По предварительной информации, водитель маршрутного такси № 85А не справился с управлением и врезался во впереди едущий автобус № 16. От силы удара у маршрутки вылетело лобовое стекло и оторвались зеркала, а многие люди во время столкновения упали со своих сидений.

Пока к месту происшествия ехали спасательные службы, пассажиры пытались самостоятельно отжать заклинившие двери автобуса и выпустить людей из салона.

Пострадали водитель МТ и несколько пассажиров. Прибывшие медики оказали им необходимую помощь, а шофера госпитализировали.

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