На Западном в Ростове маршрутка врезалась в автобус



В Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля около 8 часов утра на проспекте Стачки.



По предварительной информации, водитель маршрутного такси № 85А не справился с управлением и врезался во впереди едущий автобус № 16. От силы удара у маршрутки вылетело лобовое стекло и оторвались зеркала, а многие люди во время столкновения упали со своих сидений.



Пока к месту происшествия ехали спасательные службы, пассажиры пытались самостоятельно отжать заклинившие двери автобуса и выпустить людей из салона.



Пострадали водитель МТ и несколько пассажиров. Прибывшие медики оказали им необходимую помощь, а шофера госпитализировали.