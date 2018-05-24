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На Западном в Ростове горит камыш: видео

На Западном в Ростове горит камыш: видео
Отходы и камыш горят в районе Западного моста в Ростове-на-Дону. Возгорание произошло 26 мая около 10.30 утра.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, площадь пожара составляет примерно 500 квадратных метров. Несмотря на масштаб возгорания, угрозы распространения нет. В настоящее время на месте работают 13 спасателей и три пожарных машины.

На видео отчетливо видно, как поднимаются черные клубы дыма от горящих отходов. Такой цвет характерен при горении резины. Скорее всего, среди мусора были резиновые покрышки.

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