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На Южном подъезде к Ростову грузовик сбил рабочих

На Южном подъезде к Ростову грузовик сбил рабочих

В Ростове на Южном подъезде к городу на мосту грузовик сбил двух рабочих. ДТП произошло около 10 часов утра 16 октября.

По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика «Джак» допустил наезд на двух мужчин, производивших дорожные работы.
- В результате происшествия один человек погиб, один госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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