На Южном подъезде к Ростову грузовик сбил рабочих





В Ростове на Южном подъезде к городу на мосту грузовик сбил двух рабочих. ДТП произошло около 10 часов утра 16 октября.



По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика «Джак» допустил наезд на двух мужчин, производивших дорожные работы.

- В результате происшествия один человек погиб, один госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.