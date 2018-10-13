На Южном подъезде к Ростову грузовик сбил рабочих
В Ростове на Южном подъезде к городу на мосту грузовик сбил двух рабочих. ДТП произошло около 10 часов утра 16 октября.
По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика «Джак» допустил наезд на двух мужчин, производивших дорожные работы.
- В результате происшествия один человек погиб, один госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.