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На выборах в Новочеркасске умерла пожилая женщина

На выборах в Новочеркасске умерла пожилая женщина
В Новочеркасске во время голосования умерла пожилая женщина. Трагический случай произошёл на избирательном участке № 1387, расположенном в машиностроительном колледже на улице Троицкой.

Утром 18 марта 84-летняя местная жительница вошла в помещение для голосования. Она взяла бюллетень и направилась к кабинке. Неожиданно пенсионерке стало плохо, она потеряла сознание и упала на пол, сообщает DonDay Новочеркасск.

Члены избирательной комиссии вызвали «скорую». Но спасти пожилую избирательницу, к сожалению, не удалось. Она скончалась до приезда бригады врачей. Прибывшие медики только констатировали смерть жительницы Новочеркасска.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

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