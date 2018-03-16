На выборах в Новочеркасске умерла пожилая женщина



В Новочеркасске во время голосования умерла пожилая женщина. Трагический случай произошёл на избирательном участке № 1387, расположенном в машиностроительном колледже на улице Троицкой.



Утром 18 марта 84-летняя местная жительница вошла в помещение для голосования. Она взяла бюллетень и направилась к кабинке. Неожиданно пенсионерке стало плохо, она потеряла сознание и упала на пол, сообщает DonDay Новочеркасск.



Члены избирательной комиссии вызвали «скорую». Но спасти пожилую избирательницу, к сожалению, не удалось. Она скончалась до приезда бригады врачей. Прибывшие медики только констатировали смерть жительницы Новочеркасска.



Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.