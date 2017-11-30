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На Военведе в Ростове «разули» «Хендай»

На Военведе в Ростове «разули» «Хендай»
На Военведе в Ростове «разули» «Хендай Акцент». Инцидент случился в ночь с 30 ноября на 1 декабря на улице Оганова. Авто без колес горожане сняли на фото.

На снимке видно, что злоумышленники сняли резину, а саму иномарку поставили на часть дивана. Местные жители отметили, что воришки «позаботились» об авто, когда использовали мебель.

Между тем, банда неизвестных регулярно «раздевает» и «разувает» автомобили. Не так давно детали и колеса сняли с «Киа Рио» и «Рендж Ровера».

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