На улице в Ростове мужчина потерял сознание, отравившись спиртовыми настойками



На улице в Ростове мужчина потерял сознание, отравившись спиртовыми настойками. Происшествие случилось 14 ноября. Об этом сообщает DonDay.ru.



63-летний пенсионер из Красногорска Московской области пил на улице Мыльникова спиртовые настойки. Из-за алкоголя Арнаруте К. стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал на землю. Прохожие, заметив пострадавшего, вызвали ему «скорую».



Приехавшие медики доставили мужчину в токсикологическое отделение БСМП. В больнице пенсионеру оказали необходимую помощь.

Арнаруте К. уже пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.