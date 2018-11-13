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На улице в Ростове мужчина потерял сознание, отравившись спиртовыми настойками

На улице в Ростове мужчина потерял сознание, отравившись спиртовыми настойками
На улице в Ростове мужчина потерял сознание, отравившись спиртовыми настойками. Происшествие случилось 14 ноября. Об этом сообщает DonDay.ru.

63-летний пенсионер из Красногорска Московской области пил на улице Мыльникова спиртовые настойки. Из-за алкоголя Арнаруте К. стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал на землю. Прохожие, заметив пострадавшего, вызвали ему «скорую».

Приехавшие медики доставили мужчину в токсикологическое отделение БСМП. В больнице пенсионеру оказали необходимую помощь.
Арнаруте К. уже пришел в сознание. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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