На улице Нансена в Ростове фура протаранила несколько машин





В Ростове на улице Нансена произошло массовое ДТП. В районе дома № 359 11 января фура протаранила несколько автомобилей.



По предварительным данным, 25-летний водитель грузовика «ФАВ» не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине автомобили. В результате столкновения механические повреждения получили «Шкода», «Хендай Элантра», УАЗ и «Фольксваген Пассат».



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.



