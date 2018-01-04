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На улице Нансена в Ростове фура протаранила несколько машин

На улице Нансена в Ростове фура протаранила несколько машин

В Ростове на улице Нансена произошло массовое ДТП. В районе дома № 359 11 января фура протаранила несколько автомобилей.

По предварительным данным, 25-летний водитель грузовика «ФАВ» не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине автомобили. В результате столкновения механические повреждения получили «Шкода», «Хендай Элантра», УАЗ и «Фольксваген Пассат».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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