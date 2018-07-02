На трое суток арестовали болельщика за дебош на Театральной площади в Ростове



На трое суток арестовали болельщика за дебош на Театральной площади в Ростове. Происшествие случилось 15 июня на фан-зоне.



По предварительной информации, молодо человек в нетрезвом виде попытался пройти на фан-зону, однако по ряду причин его не пустили. Тогда молодой человек начал громко ругаться матом и нарушать общественный порядок.



Его пришлось задержать и доставить в отделение полиции.



-В судебном заседании подсудмый факт совершения административного правонарушения не отрицал, - сообщили в пресс-службе районного суда Пролетарского района. - Объяснял он свои действия тем, что его беспричинно не впустили на территорию зоны болельщиков, для просмотра матча чемпионата мира по футболу.



В итоге суд вынес дебоширу наказание в виде трех суток административного ареста.