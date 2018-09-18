Авторизация

Регистрация


  • USD 67.01
  • EUR 78.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадала семья из трех человек

На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадала семья из трех человек
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадала семья из трех человек. Происшествие случилось утром 19 сентября на 235-м километре автодороги.

Известно, что семья из Самарской области ехала из Ростова-на-Дону. 25-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате случившегося пострадала водитель, а также ее пассажиры, 34 и 6 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – С травмами их доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.