На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадала семья из трех человек



На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадала семья из трех человек. Происшествие случилось утром 19 сентября на 235-м километре автодороги.



Известно, что семья из Самарской области ехала из Ростова-на-Дону. 25-летняя девушка-водитель не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.



- В результате случившегося пострадала водитель, а также ее пассажиры, 34 и 6 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. – С травмами их доставили в больницу.