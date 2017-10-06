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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский автоледи насмерть сбила пенсионера

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский автоледи насмерть сбила пенсионера
На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский автоледи насмерть сбила пенсионера. Смертельное ДТП произошло вечером 7 октября на 73-м километре автодороги.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 44-летняя женщина-водитель на «Мазде Демио» ехала со стороны Ростова-на-Дону. Автоледи допустила наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пенсионер скончался на месте, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.

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