На трассе Волгоград - Каменск опрокинулся и загорелся «Мерседес»: пострадал водитель



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На трассе Волгоград - Каменск опрокинулся и загорелся «Мерседес Бенц», в результате пострадал водитель. Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 4 ноября.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 32-летний водитель авто не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. После опрокидывания машина загорелась.



- В результате аварии автомобилист пострадал и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, - добавили в ведомстве.