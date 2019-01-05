На трассе Волгоград – Каменск лошадь попала под колеса иномарки: пострадали три человека
Фото для иллюстрации.
На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский под колеса иномарки попала лошадь, в результате пострадали три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 8 января.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 25-летний водитель «Хендай Акцент» ехал из донской столицы и сбил животное.
В результате случившегося пострадали водитель и два пассажира иномарки. С травмами их госпитализировали.