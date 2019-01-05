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На трассе Волгоград – Каменск лошадь попала под колеса иномарки: пострадали три человека

На трассе Волгоград – Каменск лошадь попала под колеса иномарки: пострадали три человека
Фото для иллюстрации.

На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский под колеса иномарки попала лошадь, в результате пострадали три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 8 января.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, 25-летний водитель «Хендай Акцент» ехал из донской столицы и сбил животное.

В результате случившегося пострадали водитель и два пассажира иномарки. С травмами их госпитализировали.

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