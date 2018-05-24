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На трассе в Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов

На трассе в Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов
На трассе М-4 «Дон» водитель легкового автомобиля сбил насмерть двух пешеходов. Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 мая около восьми часов утра на 874-м километре автодороги.

По предварительным данным, 50-летний водитель «ВАЗ-21140» сбил двух пешеходов в тот момент, когда они перебегали дорогу в неустановленном месте. В результате пешеходы скончались на месте происшествия.

- Одному из них - 27 лет, личность и возраст второго в настоящее время устанавливаются, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. - По данному факту назначено проведение проверки.

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