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На трассе в Ростовской области водитель «Лады» врезался в отбойник и ВАЗ

На трассе в Ростовской области водитель «Лады» врезался в отбойник и ВАЗ
В Ростовской области в ДТП погиб водитель. Авария произошла около 19 часов 17 сентября на трассе Кашары - Морозовск.

42-летний водитель «Лады Гранты», по предварительным данным, пошёл на обгон, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого «Лада» столкнулась с ехавшим в том же направлении «ВАЗ-21150».
- В результате аварии водитель «Лады Гранты» погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП начата проверка. 32-летний водитель «пятнадцатой» не пострадал.

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