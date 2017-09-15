На трассе в Ростовской области водитель «Лады» врезался в отбойник и ВАЗ



В Ростовской области в ДТП погиб водитель. Авария произошла около 19 часов 17 сентября на трассе Кашары - Морозовск.



42-летний водитель «Лады Гранты», по предварительным данным, пошёл на обгон, не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого «Лада» столкнулась с ехавшим в том же направлении «ВАЗ-21150».

- В результате аварии водитель «Лады Гранты» погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.



По факту ДТП начата проверка. 32-летний водитель «пятнадцатой» не пострадал.