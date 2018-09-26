На трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину



На трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину. ДТП произошло на 937-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе.



Около 19:30 35-летний водитель «Тойоты» двигался по трассе. Неожиданно на автодорогу вышел 44-летний пешеход. Из-за темноты автомобилист не сразу разглядел мужчину. Он не успел затормозить и сбил пешехода.



- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас по факту ДТП проводится проверка.