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На трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину

На трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину
На трассе в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил мужчину. ДТП произошло на 937-м километре автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе.

Около 19:30 35-летний водитель «Тойоты» двигался по трассе. Неожиданно на автодорогу вышел 44-летний пешеход. Из-за темноты автомобилист не сразу разглядел мужчину. Он не успел затормозить и сбил пешехода.

- От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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