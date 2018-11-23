На трассе в Ростовской области в столкновении пикапа и грузовика погибли два человека



В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в аварии погибли два человека. ДТП произошло около 8 часов утра 27 ноября.



По предварительным данным, 45-летний водитель «Фольксвагена Амарок» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в большегруз «Ман».

- В аварии погибли водитель и 49-летняя пассажирка пикапа, - сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. – Также пострадал 18-летний парень, находившийся в салоне «Фольксвагена».



На месте аварии работали спасатели. Они помогали убрать с дороги иномарку, которая превратилась в груду металла. Сотрудники ГИБДД по факту происшествия начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.