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На трассе в Ростовской области в столкновении пикапа и грузовика погибли два человека

На трассе в Ростовской области в столкновении пикапа и грузовика погибли два человека
В Ростовской области на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в аварии погибли два человека. ДТП произошло около 8 часов утра 27 ноября.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Фольксвагена Амарок» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в большегруз «Ман».
- В аварии погибли водитель и 49-летняя пассажирка пикапа, - сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. – Также пострадал 18-летний парень, находившийся в салоне «Фольксвагена».

На месте аварии работали спасатели. Они помогали убрать с дороги иномарку, которая превратилась в груду металла. Сотрудники ГИБДД по факту происшествия начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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