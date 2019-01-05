На трассе в Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо



На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки. ДТП случилось на 1090 километре автодороги М-4 «Дон» 7 января.



На трассе 59-летний мужчина на «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с 45-летним водителем «Пежо». В аварии травмы получили четверо.



- Врачи госпитализировали двух пассажиров «Хендай» и двух пассажиров другой иномарки, в том числе 12-летнюю девочку, - сообщили в пресс-службе донского главка. - По факту ДТП проводят проверку.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего, а также устанавливают личности пострадавших.