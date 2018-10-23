На трассе в Ростовской области в ДТП пострадала 86-летняя женщина

В Ростовской области в ДТП пострадала 86-летняя женщина. Авария случилась днём 24 октября на 188-м километре трассы Котельниково - Песчанокопское.



По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» на автодороге не справился с управлением и слетел с трассы.



После этого автомобиль перевернулся.



- Травмы получила 86-летняя пассажирка машины, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ее на «скорой» доставили в больницу.

