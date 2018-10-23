На трассе в Ростовской области в ДТП погибли двое



В Ростовской области на трассе Миллерово - Вёшенская произошло смертельное ДТП. При столкновении «ВАЗ-21099» и КамАЗа погибли два человека. Трагедия произошла 24 октября около 20 часов.



В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что 57-летний водитель ВАЗа ехал слишком быстро по мокрой дороге. Вследствие этого мужчина не справился с управлением и врезался в КамАЗ.



От удара легковое авто съехало с трассы и перевернулось. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа и его 44-летняя пассажирка. Третий пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.