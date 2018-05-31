На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика и легковушка: пять человек погибли, один пострадал



В Ростовской области при столкновении трех машин погибли пять человек, один пострадал. ЧП случилось на 1 029-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе 2 июня примерно в семь часов утра.



По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, большегруз «Скания» под управлением 44-летнего мужчины врезался в попутный «Фотон», а затем вылетел на встречную полосу. Там фура столкнулась с авто «Форд Куга», где ехала семья из пяти человек.



ДТП унесло жизнь 31-летнего владельца легковушки, 32-летней женщины. Жертвами трагедии стали также 12-летний мальчик и два трехлетних малыша. В больницу попал 38-летний шофер «Фотона».



