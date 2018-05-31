Авторизация

Регистрация


  • USD 62.21
  • EUR 72.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика и легковушка: пять человек погибли, один пострадал

На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика и легковушка: пять человек погибли, один пострадал
В Ростовской области при столкновении трех машин погибли пять человек, один пострадал. ЧП случилось на 1 029-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе 2 июня примерно в семь часов утра.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, большегруз «Скания» под управлением 44-летнего мужчины врезался в попутный «Фотон», а затем вылетел на встречную полосу. Там фура столкнулась с авто «Форд Куга», где ехала семья из пяти человек.

ДТП унесло жизнь 31-летнего владельца легковушки, 32-летней женщины. Жертвами трагедии стали также 12-летний мальчик и два трехлетних малыша. В больницу попал 38-летний шофер «Фотона».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.