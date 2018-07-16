На трассе в Ростовской области сгорел грузовик



На трассе в донском регионе загорелась грузовая машина. ЧП случилось днем 18 июля на въезде в город Аксай.



Фотографиями с места происшествия поделились местные жители в социальной сети. На фото видно, что из-под капота большегруза валят серые клубы дыма. Водитель автомобиля сначала попытался потушить задымление самостоятельно, однако одного огнетушителя оказалось мало.



Тогда на помощь мужчине пришли случайные свидетели происшествия. Они принесли ему свои огнетушители и совместными усилиями побороли стихию. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.