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На трассе в Ростовской области «пятнадцатая» врезалась в отбойник: пострадали два человека

На трассе в Ростовской области «пятнадцатая» врезалась в отбойник: пострадали два человека
На трассе в Ростовской области «пятнадцатая» врезалась в отбойник: пострадали два человека. Авария случилась неподалеку от города Шахты 19 ноября примерно в 7.30. Об этом сообщает издание DonDay – Шахты.

По предварительной информации, отечественный автомобиль подрезала попутная машина, которая ехала на большой скорости. В итоге 56-летний водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Отбойник насквозь проткнул машину насквозь.

- Я совсем не понял, что произошло, - рассказал очевидцам водитель. - Марку машины, которая нас подрезала, я не помню. К сожалению, мой автомобиль восстановлению теперь не подлежит, но главное, что остались живы. Наверное, в рубашке родились.

Рядом с мужчиной, на пассажирском месте сидела его 14-летняя родственница. Девочка успела прижаться к водителю, что и спасло ей жизнь. Отбойник прошел в паре сантиметров от нее. Водитель и его пассажирка получили незначительные травмы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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