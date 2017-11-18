На трассе в Ростовской области «пятнадцатая» врезалась в отбойник: пострадали два человека



На трассе в Ростовской области «пятнадцатая» врезалась в отбойник: пострадали два человека. Авария случилась неподалеку от города Шахты 19 ноября примерно в 7.30. Об этом сообщает издание DonDay – Шахты.



По предварительной информации, отечественный автомобиль подрезала попутная машина, которая ехала на большой скорости. В итоге 56-летний водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Отбойник насквозь проткнул машину насквозь.



- Я совсем не понял, что произошло, - рассказал очевидцам водитель. - Марку машины, которая нас подрезала, я не помню. К сожалению, мой автомобиль восстановлению теперь не подлежит, но главное, что остались живы. Наверное, в рубашке родились.



Рядом с мужчиной, на пассажирском месте сидела его 14-летняя родственница. Девочка успела прижаться к водителю, что и спасло ей жизнь. Отбойник прошел в паре сантиметров от нее. Водитель и его пассажирка получили незначительные травмы.



В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия.