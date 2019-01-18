На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием легковушек и грузовика: пострадали трое



На автодороге Волгодонск – Зимовники в Ростовской области произошло ДТП с участием легковушек и грузовика. Авария случилась на 43-м километре трассы 21 января около 15 часов.



Известно, что 40-летний водитель «Лады Приоры» обгонял идущий впереди автомобиль. Он не убедился в безопасности маневра. В результате машина столкнулась с «Тойотой Короллой», которая двигалась навстречу. После этого «Ладу» откинуло на грузовой МАН.



– В результате ДТП травмы получил 40-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады». Еще двое пострадавших – пассажиры отечественного авто, 36-летняя женщина и 8-летний мальчик. Людей госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.