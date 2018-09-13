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На трассе в Ростовской области погиб водитель иномарки, врезавшись в фуру

На трассе в Ростовской области погиб водитель иномарки, врезавшись в фуру
На трассе в Ростовской области погиб водитель иномарки, врезавшись в фуру. Авария случилась утром 15 сентября на 900-м километре автодороги Новошахтинск - Майская.

58-летний водитель «БМВ» двигался по мокрой от дождя трассе. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением. Легковушку занесло, затем машина вылетела на полосу встречного движения.

Там ехал 40-летний мужчина на грузовике «Мерседес». Автомобилист на «БМВ» не смог избежать столкновения и врезался в фуру.

- В результате аварии 58-летний мужчина погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – На месте происшествия работали полицейские. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

После столкновения автомобили вылетели с дороги. «БМВ» оказалась буквально смята. «Мерседес» въехал в стоящие рядом с трассой деревья.

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