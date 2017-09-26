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На трассе в Ростовской области погиб 39-летний пешеход

На трассе в Ростовской области погиб 39-летний пешеход
На трассе в Ростовской области погиб 39-летний пешеход. Трагедия произошла на дороге Багаевская – Новочеркасск. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск.

Около 19:00 28 сентября по трассе ехал «ВАЗ-2106». 39-летний местный житель попытался перебежать дорогу и врезался в движущуюся легковушку. Из-за столкновения с автомобилем мужчина упал. В это время по проезжей части двигался водитель «ГАЗели». Он не успел остановиться и переехал пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на дороге. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить степень вины каждого из участников аварии.
На трассе в Ростовской области погиб 39-летний пешеход

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