На трассе в Ростовской области под колесами иномарки погибла женщина



На трассе в Ростовской области под колёсами иномарки погибла женщина-пешеход.



ДТП произошло в Красносулинском районе 22 октября около 19 часов. На трассе Шахты – Зверево 31-летний водитель «Форда Мондео» сбил женщину-пешехода, которая вышла на проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП женщина скончалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.



В настоящее время также устанавливается личность погибшей. На вид ей - 50-60 лет.