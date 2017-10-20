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На трассе в Ростовской области под колесами иномарки погибла женщина

На трассе в Ростовской области под колесами иномарки погибла женщина
На трассе в Ростовской области под колёсами иномарки погибла женщина-пешеход.

ДТП произошло в Красносулинском районе 22 октября около 19 часов. На трассе Шахты – Зверево 31-летний водитель «Форда Мондео» сбил женщину-пешехода, которая вышла на проезжую часть в неустановленном месте.
- В результате ДТП женщина скончалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

В настоящее время также устанавливается личность погибшей. На вид ей - 50-60 лет.

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