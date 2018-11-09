На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами



Фото: V-kurse.ru



В Ростовской области на трассе Элиста - Зимовники перевернулся микроавтобус с пассажирами. ДТП произошло 14 ноября.



По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Элиста, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

- В результате ДТП пострадали 22-летняя девушка и 60-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Всего в момент происшествия в салоне микроавтобуса находились девять пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.