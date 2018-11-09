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На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
Фото: V-kurse.ru

В Ростовской области на трассе Элиста - Зимовники перевернулся микроавтобус с пассажирами. ДТП произошло 14 ноября.

По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Элиста, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.
- В результате ДТП пострадали 22-летняя девушка и 60-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всего в момент происшествия в салоне микроавтобуса находились девять пассажиров. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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